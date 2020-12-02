Ordu´da Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içinde mahkeme, geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz´e verilmesine karar verdi.

Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu savunarak, velayetin kendisine verilmesi talebiyle 13 Temmuz´da mahkemeye başvurdu.

Fevzi Çakır'ın haberine göre Deniz, Ordu 2´nci Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, "Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır" denildi.

Cemile Deniz´in avukatı İrfan Demir de karara itiraz etti. Avukat Demir, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor" dedi.

Cemile Deniz´in avukatı aracılığı ile itiraz ettiği karar için Ordu 2´nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceledi. Çocuk da dahil psikolojik durumlarına bakıldı. Mahkeme heyeti, kararını uzmanların hazırladığı rapor sonrası açıkladı.

Buna göre mahkeme, sağlık çalışanı olması ve korona riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından döndü. Annenin itirazını kabul eden mahkeme velayeti babadan alarak yeniden anneye verdi.