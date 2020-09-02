Merkez Selçuklu ilçesinde, kabul gününde bir araya gelen kadınlardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 4 bloklu site karantinaya alındı
AA'nın haberine göre, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 68 daireli bir site karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 4 bloklu sitedeki bazı kadınlar, kabul gününde toplandı.
Bir arada oturan 16 komşu kadından birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yetkililer, siteyi karantinaya aldı.
DÜN YASAKLAMA GETİRİLMİŞTİ
Konya'da dün alınan kararla, kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirilmişti.
Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı-ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yasaklandı.
Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve vatandaşlarca düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek organizasyonlar da yasaklandı.
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.
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