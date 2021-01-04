Korkunç olay! Hem çocuklarını hem eşini dövdü

Olay, dün saat 17.00 sıralarında bir parkta meydana geldi. 07 AGL 173 plakalı otomobilde bir erkeğin, bir kadını darbettiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
DHA'nın haberine göre, olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin parktan ayrıldığını belirledi. Yapılan araştırma sonucunda otomobilin bir sokakta park halinde olduğu tespit edildi. Olay yerine giden polis, sürücü koltuğunda bir erkeğin oturduğu otomobili buldu.
EŞİNİN ARDINDAN ÇOCUKLARINI DA DARBETMİŞ
Polis, otomobilin içinde E.T. olduğunu belirlediği erkeğin ifadesine başvururken, polisin geldiğini gören H.T. de yarı baygın vaziyette evden dışarı çıktı. Polis, H.T.'nin başka kadınlarla ilişkisi olduğu iddiasıyla kocası E.T.'yi kıskandığı ve aralarında tartışma çıktığını belirledi.
Yaşanan tartışma sonrası E.T.'nin karısını dövdüğü, H.T.'nin de aracın bazı bölümlerine zarar verdiği tespit edildi. Olayın ardından E.T. ve H.T.'nin eve geldiği, annelerini görünce 16 yaşındaki oğlu S.T. ve 15 yaşındaki kızı S.T.'nin de babaları E.T.'ye tepki gösterdiği, E.T.'nin her ikisini de dövdüğü belirlendi. Evde bulunan H.T., çocuklarının arasında yarı baygın vaziyette polis aracına alındı. Eşini ve çocuklarını darbettiği belirtilen E.T. ise otomobilinde gözaltına alındı.
"EŞİM ARACIMA ZARAR VERDİ, BAŞINI VURDU"
E.T., polislere aracının içerisini göstererek, "Eşim araç içerisinde bir anda sinirlendi ve sinyal kolu ile kontağını kopardı. Aracıma zarar verdikten sonra başını araca vurdu. Ben kendisine hiçbir şey yapmadım. Sadece aracıma zarar verdi diye kendisinden şikayetçi olmam" dedi.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ GELİNCE BAYILDI
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin gelmesiyle bayılarak kendisinden geçen H.T. ambulansa alındı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan H.T. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. H.T.'nin yanı sıra darp edildiklerini söyleyen oğlu ve kızı emniyette E.T. hakkında şikayetçi oldu.
'ARACIMA ZARAR VERDİ ŞİKAYETÇİYİM'
Polis merkezine götürülen E.T., eşini dövmediğini iddia ederek, "Eşim araç içerisinde bir anda sinirlenip sinyal kolu ve anahtar kontağını kırmak suretiyle aracıma zarar verdi. Başını araca vurmak suretiyle kendisine de zarar verdi. Kendisinden davacıyım" dedi. Geceyi polis merkezinde geçiren E.T. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.T.'nin adliyeye getirilmesi sırasında yakınları gazetecilere, "Adam mı öldürdü? Neden çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.
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