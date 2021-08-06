Korkunç kaza! 9 ölü, 30 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı TIR'ın römork kısmına çarptı.

6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

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