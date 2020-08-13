İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
AA'nın haberine göre görüntülerde, şüphelinin, kundaklama eylemleri sırasında cep telefonuyla olay yerinden kayıt aldığını tespit eden ekipler, terör bağlantısı şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarından iş yerlerini kundaklayan şüphelinin kırmızı bir bisikletle olay yerinden kaçtığını tespit etti.
Farklı kayıtlarda bisikletin bir evin önünde olduğunu fark eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda evin içindeki gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, "canlı bomba yeleği" ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın, cep telefonunda SIM kartı bulunmadığı, örgüt üyeleriyle internet üzerinden haberleştiği belirlendi.
Zanlının ilk ifadesinde, kundaklama eylemlerini DEAŞ'ın talimatıyla yaptığını, 2017-2018'de de Suriye'de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu ve burada bomba eğitimi aldığını söylediği ileri sürüldü.
Türkiye'de 2 yıl önce kaçak yollarla girdiği belirlenen şüphelinin, yakalanmaması durumunda bir polis merkezine bombalı saldırı planladığını itiraf ettiği öne sürüldü.
KORKUNÇ İTİRAF
DHA'nın haberine göre de, B.A.'nın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği belirtildi.
B.A.'nın, ifadesinde, "DEAŞ'tan aldığım talimatla 5 iş yeri yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.
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