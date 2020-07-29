Beylikdüzü'nde bir gece kulübünde çıkan kavgada bir kişi rastgele ateş açtı. Bir kişinin hafif yaralandığı olayda, site sakinlerinin evlerine kurşunlar isabet etti.
Olay, geçen pazar gecesi Beylikdüzü'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmeye gelen iki grup arasında tartışma yaşandı. Mekân içinde başlayan sözlü tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Gece kulübünün güvenlik görevlileri kavgaya ayırmaya çalıştığı esnada, ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında taşıdığı silah ile rastgele ateş açmaya başladı.
EVLERİN CAMINA MERMİLER İSABET ETTİ
Silah seslerinin ardından kavgaya taraf olan şahıslar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sırasında gece kulübü sorumlusu olduğu öğrenilen bir kişi ayağından hafif şekilde yaralanırken, kulübün üzerinde bulunan sitedeki evlerin camına mermiler isabet etti. Vatandaşlar panikle polisi arayarak olayı ihbar ettiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga anları ve silahla ateş edilme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
'BURADA SÜREKLİ BU TARZ OLAYLAR OLUYOR'
Dehşet anlarına tanık olan bir site sakini ise, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sürekli bu tarz kavgaların çıktığını söyleyen site sakini, şunları söyledi: "Buradaki gece kulüplerinde çok fazla olay oluyor. Bu sefer görüntülü olarak bunu yakaladım. Tartışmaya duyup, balkona çıktığımda bir çocuk silahını çıkardı. Sağa sola sıktı. Sonrasında mermiler evlere isabet etmiş. Mermiler birine de gelebilirdi bana da gelebilirdi ben de balkondaydım. Böyle şeyler çok oluyor, özellikle özel günlerde ve cumartesi günleri. Kavganın sebebi ile kesin bir bilgim yok ama herhalde kız kavgası. Olayın üstü örtülmesin diye çektim yoksa orada benim de canım söz konusuydu."
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