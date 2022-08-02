Temsilcimiz arabam.com Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'u elemesi halinde play-off turunda Neftçi PFK - SK Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bir diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir ise Breidablik'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinin galibiyle oynayacak.