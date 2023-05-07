Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

Taraflar sahadan karşılıklı ikişer golle ve birer puanla ayrıldı.

Kayserispor'un golleri 46 ve 52'de Miguel Cardoso'dan geldi. Konyaspor'un sayılarını ise 48'de Uğurcan Yazğılı ile 55'te Soner Dikmen kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 49'a, Konyaspor ise 46'ya yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

11. dakikada Moreno’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

12. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

17. dakikada Moreno ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Pozuelo’nun dar açıdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bouchalakis’in şutuna kale önünde Soner dokundu ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

GOL 46. dakikada konuk ekip öne geçti. Mensah'ın ara pasına hareketlenen Cardoso'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

GOL 48. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Pozuelo'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

GOL 52. dakikada konuk ekip öne geçti. Mane'nin pasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

GOL 54. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan yerden ortasında Soner Dikmen'in altıpas önünde düzgün vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-2.

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