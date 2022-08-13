Konyaspor Ikpeazu'yu açıkladı

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan katıldı.

İngiltere'nin farklı liglerinde oynayan Uche, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giydi.

Uche, 2021-2022 sezonunda Cardiff ve Middlesbrough takımlarıyla toplamda 35 maça çıktı.