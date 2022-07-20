Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, başarılı sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda Guilherme Sitya için basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi.

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kendisini 2 yıl daha yeşil-beyazlı renklerde tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı.

Yeşil-beyazlı formayla bugüne kadar toplam 86 maça çıkan Guilherme, 5 gol 10 asistlik katkı yaptı.