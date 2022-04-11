Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile maçta görev yapan hakemlere tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ligimizde yaşanan olumsuzluklar sonrası sorumluların bir şekilde görevlerine devam etmesi kabul edilemez ve dayanılmaz bir hal almıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Spor kamuoyu Çaykur Rizespor ile oynadığımız ve bariz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz karşılaşmayı ibretle izlemiştir. 100. yılımızda, marka değerine katkı sağlamaya çalıştığımız ve kıyasıya rekabete girdiğimiz, vefat eden kardeşimizin adının verildiği 'Ahmet Çalık Sezonu'nda maruz kaldığımız bilinçli operasyonu şiddetle kınıyoruz. Herkesin gözü önünde, çağ dışı bir ilkesizlikle, kasıtlı şekilde takımımızın mağlup olmasını sağlayanlar bir taraftan zirve mücadelemize sekte vurmuş bir taraftan da ligde kalma mücadelesini dizayn etmeye yeltenmiştir. Konyaspor olarak, yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz."

Açıklamada ayrıca Konyaspor camiası olarak sonuna kadar olayın takipçisi olunacağı ve asla geri adım atılmayacağı bildirildi.

"MAÇLARI ALİ ŞANSALAN YÖNETSİN"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor da Genel Sekreter Sertaç Tuza, "Bundan sonraki başarımızın bu şekilde gölgelenmesi devam edecekse, saha içerisinde ve saha dışarısında bu şekilde kararlar alınacaksa, bizim kulüp olarak isteğimiz bundan sonraki maçların da Ali Şansalan tarafından yönetilmesidir." dedi.

Tuza, yaptığı açıklamada, ligin 32 haftasında da sahadaki mücadelenin içinde kalmak için her şeyi yaptıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuza şunları söyledi:

"Deplasmanda oynadığımız maçta takımımıza, oyuncularımıza, saha içerisinde ve saha dışında oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir. Ali Şansalan'ın bu zamana kadarki yönetmiş olduğu maçlarda takımımıza, oyuncularımıza göstermiş olduğu kararlar ortadadır. İlk yediğimiz goldeki ofsayt pozisyonunun VAR'a gitmemesi, oyuncumuzun 69. dakikada kırmızı kartla dışarda kalması maçın kırılma anlarındandır. Bazı taraflar bizi saha dışarısına atarak elinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Bundan sonraki başarımızın bu şekilde gölgelenmesi devam edecekse, saha içerisinde ve saha dışarısında bu şekilde kararlar alınacaksa, bizim kulüp olarak isteğimiz bundan sonraki maçların da Ali Şansalan tarafından yönetilmesidir."