Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı.

Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edilmişti.

TERÖR KAMPINDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI

Karma Komisyon ise Hazırlık Komisyonu kurarak talep değerlendirilme alınmıştı.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.