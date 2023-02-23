Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı.

Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı. Atkı gösteren Sakaryasporlu'yu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi.

Yaşanan olaylar adeta dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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