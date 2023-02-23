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Son dakika haberi - Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında tatsız anlar yaşandı. Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra Kocaelispor tribünlerine doğru gidip atkı açmasının ardından ortalık karıştı. İki takım seyircisi arasında gerginlik yaşandı

Giriş: 23.02.2023 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik - Son dakika haberi - Yardım maçında olaylar çıktı! İZLE

Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı.

Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı. Atkı gösteren Sakaryasporlu'yu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi.

Yaşanan olaylar adeta dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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