Alınan bilgiye göre ilçede oturan Mustafa Kocabay (70) ve eşi Hatun Kocabay'dan (52) haber alamayan yakınları eve gitti.

AA'nın haberine göre, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, karı kocayı yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği sanılan çiftin, yazın Kayseri'de hurdacılık yaptığı, kışın Gebze'de kaldıkları anlaşıldı.

Cenazelerin, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.