Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, "27’si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir" denildi .

Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.