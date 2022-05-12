Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, şampiyonluk yolundaki rakibi Manchester City'nin yaptığı Erling Haaland transferini değerlendirdi.

"Maalesef çok iyi bir transfer diyen Klopp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haaland çok iyi bir oyuncu. Manchester City hiçbir zaman tek bir oyuncuyla maç kazanan bir takım olmadı. Belirli bir sistemleri var. Haaland bu sistemde çok fazla gol atabilir. Dortmund'da sakatlıklar yaşadı ama o gerçekten bir canavar."