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KKTC Başbakanı Ünal Ankara'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Oktay "KKTC vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz" diye konuştu.

Giriş: 17.01.2023 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
KKTC Başbakanı Ünal Ankara'da
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İşte Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar;

KKTC vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz.

Bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyor olacağız. Üçüncü müjdemiz asrın projesiyle denizin altından Torosların suyunu kablo ile elektrik projesini başlatıyoruz.

Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla KKTC'nin ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türküne desteğimizi sürdüreceğiz.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri için dostluk grupları kurulması son derece anlamlıdır. KKTC'nin gözlemci üyeliğinin ardından KKTC'nin tanınması için seferber olmaya devam edeceğiz.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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