Kıskançlık kavgası cinayetle bitti!
Çanakkale'de, 2 kişi arasında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde, dün gece saat 23.30 sıralarında köy merkezinde yaşanan olayda, H.K. (40) ile Alpay Çankırı (25) arasında tartışma yaşandı.
KAVGADA BIÇAKLA YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre kıskançlık nedeniyle başladığı iddia edilen olayda H.K., Alpay Çankırı’yı bıçakla yaraladı.
GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Karın bölgesinden ağır yaralanan Çankırı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çankırı, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, şüpheli H.K.’yi gözaltına aldı.