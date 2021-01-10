İHA

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Erdi Şimşek (30) yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sabah saatlerinde 01 EZH 77 plakalı motosiklet ile dışarı çıktı.

İHA'nın haberine göre Şimşek, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu.

Bunun üzerine Şimşek durmayarak polisten kaçmaya başladı. Polis de Şimşek’in peşine düştü. Şimşek Karataş Bulvarına geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’a çarptı.

Hayatını kaybeden Ahmet Tuğal

Çarpmanın etkisiyle Tuğal yaralanırken Şimşek, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarparak motosikletten düştü.

Ancak motosiklet sürücüsüz olarak yaklaşık 240 metre daha gidip yol ortasında durdu. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimşek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ise olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemede sürücü Şimşek’in kol saatinin de refüjde olduğu görüldü.

Hayatını kaybeden Tuğal’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tuğal’ın olay yerine gelen bir yakını ise yaşlı adamın cansız bedenini yol ortasında görünce şok oldu.