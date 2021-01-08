Kısıtlama öncesi trafik çilesi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6'ncısı uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.22'de yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü.

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