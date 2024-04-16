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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı ve sarı bültenle aranıyordu! Yakalandı

        Son dakika haberi Kırmızı ve sarı bültenle aranıyordu! Yakalandı

        İstanbul'da düzenlenen Mahzen-27 operasyonunda kırmızı ve sarı bültenlerle aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 08:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:06
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        Kırmızı ve sarı bültenle aranıyordu! Yakalandı
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        İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-27" operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-27" operasyonuyla yakalandı.

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