Kırmızı kategoriye çizik! MİT'ten Halep'te operasyon

PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı sözde "Komalen Ciwan Koordinasyonu" (Gençlik Topluluğu) yönetiminde yer alan, aynı zamanda "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" sorumlularından olan ve İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategoride bulunan "Şilan Emgihan" kod adlı Sabah Oğur Suriye/Halep'te etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey kadrolarının etkisiz hale getirilmesi için dönem içinde Suriye ve Irak alanındaki örgüt mensupları yakından takip ediliyor.
ORMAN YANGINLARI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Diğer yandan örgütün son dönemde Türkiye'deki orman yangınları ve şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği eylemlerde yer alan üst düzey lider kadrolara yönelik MİT tarafından kurulan özel bir ekip gerek yurtiçi gerekse yurtdışında titiz bir çalışma yürütüyor.
Sürdürülen çalışmalar neticesinde Türkiye, Irak ve Suriye alanlarında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren/eylemlerde yer alan, ayrıca örgütün Türkiye'deki şehir yapılanmalarından olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi Yapılanması'nda sorumlu düzeyde çalışmalar yürüterek örgüte yeni kadrolar kazandıran, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategoride bulunan "Şilan Emgihan" kod Sabah Oğur'un Irak alanından Suriye alanına geçtiği tespit edildi.
Sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde Oğur'un tam konumunun Halep/Şeyh Maksut olduğunun belirlenmesi sonrasında özel bir ekip tarafından operasyonel bir çalışma ile anılan Halep'te etkisiz hale getirildi.
KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Ayrıca dönem içinde sözde Suriye/Rojova 3'lü koordinasyon üyesi olan ve birçok eylemin talimatı veren Oğur'un kardeşi PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Zahra Oğur da 2010'da etkisiz hale getirilmişti.
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