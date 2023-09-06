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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

        Son dakika haberi Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanyanın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:23
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        Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut yakalandı
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        Seçim öncesinde sosyal medya üzerinden 'Deliler Delisi' mahlasıyla yaptığı yayınları gündem oluşturan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, İspanya’da yakalandı.

        Ayrıntılar geliyor...

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