Son dakika haberi Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanyanın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.
Giriş: 06.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:23
Seçim öncesinde sosyal medya üzerinden 'Deliler Delisi' mahlasıyla yaptığı yayınları gündem oluşturan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, İspanya’da yakalandı.
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