Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor’a karşı attı.

Mücadelenin 66. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu çizgide tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, takımına 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydederken, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.