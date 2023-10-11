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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş bir araya geldi.

Görüşmede, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu değerlendirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fikirlerini Meclis Başkanı'na aktardıklarını belirterek, "Soru önergelerinden tutun Can Atalay'a kadar düşündüğümüz, hatta çözüm olarak kendilerine düşüncelerimizi aktardık. Sayın Kurtulmuş da dikkatle dinledi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kendisine takdim ettik" dedi.