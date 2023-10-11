Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş'a ziyaret

        Son dakika haberi Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a ziyaret

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti.

        Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş bir araya geldi.

        Görüşmede, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu değerlendirildi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fikirlerini Meclis Başkanı'na aktardıklarını belirterek, "Soru önergelerinden tutun Can Atalay'a kadar düşündüğümüz, hatta çözüm olarak kendilerine düşüncelerimizi aktardık. Sayın Kurtulmuş da dikkatle dinledi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kendisine takdim ettik" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #Numan Kurtulmuş
        #son dakika haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Habertürk Anasayfa