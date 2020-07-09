CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"11 belediye başkanımızla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekten CHP belediye başkanları bir tarih yazdı. Hiçbir ayrım yapmadan, bulunduğu, çalıştığı, yönettiği beldede her vatandaşa ulaştı, yardım getirdi. Türkiye'de yeni bir anlayışın yerel yönetimlerde egemen olmasını sağladı.
Bu anlayışı yerleştirdikleri için, ahlaki anlayış aynı zamanda bütün belediye başkanlarına teşekkür ederim. Maske, dezenfektan, maddi yardım, ailelere yardım konusunda bütün katkıyı verdiler. En küçük beldeden, büyükşehir belediye başkanlarımıza kadar özveriyle çalıştılar. Belediye çalışanlarına da yürekten teşekkür ederim. Sorunlar var, aşılması gerekiyor. Hiçbir belediye başkanımız önüne çıkartılan engelden ötürü şikayet etmedim."
"KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN, VAR OLAN SORUNU ÇÖZECEKSİNİZ' DEDİM"
"Belediye başkanı arkadaşlarımıza 'koşullar ne olursa olsun var olan sorunu çözeceksiniz' dedim. Ve onlar da ellerinden geleni yaptılar. Birlikte düşünceler ifade edildi, sonuçta yeni yol ve yöntemler değerlendirildi. Pandemi süreci dolayısıyla yaptıkları harcamalar dolayısıyla belli düşüşler var ama bunlar kesinlikle vatandaşa yansıtılmayacak."
"ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİNİ AYM'YE GÖTÜRECEĞİZ"
"Son derece mutluyum, yeni bir anlayış, temiz bir anlayış, ahlaklı ve ayrım yapmayan bir siyaset, bunları topluma anlattılar, dolayısıyla mutluyuz. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Çoklu baro üniter yapının kalbine sokulan hançerdir. Bunu yasallaştıranların, yasalaştırması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır. İşgal kuvvetleri de çoklu baro istemişlerdi."
Biz bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini, beka sorunun ortaya çıkabileceğini, toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, Türkiye'nin geleceği açısından büyük risktir. Tam tersine barolar vardır. Bir ilde iki vali olursa, bir ilçede iki kaymakam, iki mal müdürü olursa orada sorun olur. Çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin oylama sırasında reddetmesi lazımdır."
Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor, günün 24 saat üretiyor. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Bey'le de gurur duyuyoruz.
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