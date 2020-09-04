DHA

Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmasına karşı çıkan zemin kattaki dükkanın kiracısı Recep Bilgiç pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

DHA'nın haberine göre, Bilgiç elindeki pompalı tüfekle tekrar dükkanına girerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine müzakereci polisler ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Müzakereci polisler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Bilgiç bir saat süren çalışmaların ardından ikna edildi. Gözaltına alındı.