BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi! Sergen Yalçın'dan sonra göreve getirilen Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 maçta da puan alamamıştı.

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