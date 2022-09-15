Kazan Vadisi'nde 610 personelle operasyon

Hakkari'de “Eren Abluka-37 (Hakkari-Kazan Vadisi/Han Yaylası) Şehit J.Asb.Çvş. Aydın Güleken” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 610 personel (38 operasyonel tim) görev alıyor.

Operasyonun birinci gününde; Hakkari-Çukurca ilçesi Kazan Vadisi/Han Yaylası kırsalında tespit edilen, BTÖ’nün ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi.

Ana depo ve (1) sığınak içerisinde yapılan aramada;

- (1) adet 121 mm çapında Havan silahı,

- (1) adet 14.5 mm çapında Doçka Silahı,

- (1) adet 12.7 mm çapında Ucaksavar silahı, - (2) adet PKM Bixi Makineli tüfek,

- (76) adet Kaleşnikof piyade tüfeği,

- (88) adet El bombası,

- (15) adet Havan mühimmatı,

- (80) bin adet 7.62 mm Bixi mühimmatı,

- (50) bin adet Kaleşnikof Piyade tüfeği mühimmatı,

- (5) adet 14.5 mm çapında Doçka mühimmatı,

- (3300) adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı,

- (4) adet Antitank Roket mühimmatı,

- (1) adet Doçka Yedek namlusu,

- (88) adet el bombası,

- (210) adet Kaleşnikof şarjörü,

- (3) adet Roket Sevk fişeği,

- (100) adet mayon,

- (4) kg El yapımı patlayıcı madde,

- (3) adet uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği,

- (150) adet elektrikli fünye,

- (23) kg gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyonda mağara/sığınak ve depo imha edilerek kullanılamayacak hale getirildi.