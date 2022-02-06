Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından kupada Fenerbahçe maçına odaklandıklarını söyledi.

Fenerbahçe'yi yenip turu geçmek istediklerini belirten Karaman, "Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupa. Biz de kupada tur atlamak istiyoruz. Fenerbahçe güçlü, deneyimli bir takım. Oyuncularımızın üst düzeyde odaklanması lazım. Daha önce ligde oynadığımız maçta 2-0'dan 2-2'ye getirmiştik. Sert bir maç olacağına inanıyorum. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

Kupayı almayı hedeflediklerini anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Dünkü mağlubiyetten sonra kupa onlar için de son derece önemli hale geldi. Bizim için de önemli. Sert bir maç olacağına inanıyorum ama biz bugüne kadar kupayla ilgili çok laf etmedik. Kupayı kazanmak istiyorsan, rakip kim olursa olsun turu geçmek zorundasın. Biz de kupada finale kadar gelmek, hatta kazanmak istiyoruz. Bunun için de rakiplerini yenmen gerekiyor. Karşında son derece önemli bir takım var. Onlar da aynı şeyleri düşünüyor."

Futbolculardan Mert Çetin de ligde iyi bir ivme kazandıklarını ve kupada bu yükselişi devam ettirmek istediklerini belirtirken, "Performansımı üst seviyelere taşıyıp, tekrardan milli takımı yakalamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.