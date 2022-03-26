Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Yukatel Kayserispor, hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk etti.

Kayserispor, müsabakaya Lung, Carole, Kolovetsios, Mert Çetin, Onur Bulut, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Mane, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak 11'iyle çıktı.

Gençlerbirliği'nin 11'inde ise Ramazan Köse, Barış Alıcı, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Tshibola, Aksel Aktaş, Sallalich, Rahmetullah Berişbek ve Eleke yer aldı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında oyuna giren Ramazan Civelek'in 86. dakikada attığı golle Kayserispor, sahadan 1-0 üstün ayrıldı.