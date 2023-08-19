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Malatya'da olay dün saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Saraybosna Caddesi üzerinde hareketsiz halde yerde yatan bir kişi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler bulunan kişinin, kayıp olarak aranan diş hekimi Murat Ş. (47) olduğunu tespit ederken bölgede camları açık park halinde bir de araç bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Murat Ş.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.