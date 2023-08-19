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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Malatya'da kayıp olarak aranan diş hekimi ölü bulundu!

        Kayıp olarak aranan diş hekimi ölü bulundu!

        Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan 47 yaşındaki diş hekimi Murat Ş., yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 08:05
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        Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu!
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        Malatya'da olay dün saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Saraybosna Caddesi üzerinde hareketsiz halde yerde yatan bir kişi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler bulunan kişinin, kayıp olarak aranan diş hekimi Murat Ş. (47) olduğunu tespit ederken bölgede camları açık park halinde bir de araç bulundu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Murat Ş.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
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