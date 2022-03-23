Kayıp dedenin torunu gözaltında!

Rize'de 5.5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir (71) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar, katıldığı televizyon programında çelişkili ifadeler vermesi üzerine, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
MAKTULUN TELEFONU ANKARA'DA SİNYAL VERDİ
Dursun Zehir'in kaybolduktan sonra cep telefonu Ankara'da sinyal vermiş, torunu Kerim Bekar'ın Ankara'da yaşayan arkadaşları ile telefon trafiğinin olduğu tespit edilmişti.
"DURSUN ZEHİR ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜ" İDDİASI
Dün yaşanan gelişmede Kerim Bekar'ın internet kafede sık sık bir araya geldiği arkadaşlarından Yasin isimli gencin polise verdiği ifadede 'Dursun Zehir öldürülüp, gömüldü' dediği yerde yapılan kazı çalışmasından bir sonuç çıkmamıştı.
ŞÜPHELİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Cinayete kurban gittiği kesinleşen Dursun Zehir'in gözaltına alınan torunu Kerim Bekar ve arkadaşlarının sorguları sürüyor.
İŞ MAKİNELERİYLE KAZI YAPILDI
Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından cansız bedeninin gömülü olduğu değerlendirilen, ilçe merkezinde Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştirildi.
HIZLA UZAKLAŞTIRILDI
Kazıda, bölgeye getirilen ve ismi açıklanmayan itirafçı, cansız bedenine olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis ekiplerince hızla uzaklaştırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kazı çalışması uzun süre devam etti.
CANSIZ BEDEN BULUNAMADI
Gömdüklerini iddia ettikleri Pazar Kız Kalesi’nin karşı kısmında bulunan kayalık bölgelerde iş makineleri ile yapılan kazı çalışmasında Zehir’e ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Kazı bölgesinden numuneler alan Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma kapsamında incelemelerini numuneler üzerinden gerçekleştirecek.
Y.Ş. isimli şahsın gözaltında olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıklarını söylemişti.
Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya gelmişti.
Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamadı.
Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanmış ve gözaltına alınmıştı.
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