Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Ligde Sivasspor 48 puanla 11'inci, Kasımpaşa ise 47 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Sivasspor, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 3-1 kazanmıştı.