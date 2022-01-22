Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlayacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım, Süper Lig'de son maçlarda sergiledikleri performansla dikkati çekiyor. Ligde çıktığı son 4 müsabakayı kazanan Kasımpaşa, Kayserispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 24 puanla 15. sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlup olmayan Yukatel Kayserispor ise bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 7'sinden puansız ayrılan sarı-kırmızılı takım, haftaya 31 puanla 9. basamakta girdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.