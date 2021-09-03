Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Son olarak Fenerbahçe’de forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Doğum tarihi: 25 Şubat 1986

Doğum yeri: Casablanca - Fas

Yaş: 35

Boy: 1,87 m

Uyruk: Fas - Belçika

Mevki: Sağ Kanat

Yan mevki: Sağ Bek, Sol Kanat

Ayak: Sağ ayak

Oynadığı takımlar: Diegem Sport, KVC Westerlo, FC Brügge, Monaco, Fenerbahçe

Performans: 474 maç 43 gol 102 asist

