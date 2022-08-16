Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu'nun görevine son verildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu’nun görevine son verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

Ligin ilk haftasında Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Kasımpaşa, 2. haftada ise Fenerbahçe'ye 6-0 yenildi.