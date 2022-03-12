Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, aldıkları bu galibiyetle alt sıralardan uzaklaştıklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Çok önemli bir maçtı. Alt sıralarla ilişkimizi kesmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor'un dirençli oynadığını belirten Ümit Şengül, "Ciddi pozisyonlar bulduk. Maçı daha farklı da kazanabilirdik. Kalan süreçte hedefimiz üst sıraları kovalamak olacak. İnanılmaz işler yapan bir takımımız var. Her maç 120 kilometreye yakın koşan oyuncu grubumuz var. Onlarla ne kadar gurur duysak az. İnşallah ilerleyen süreçte Kasımpaşa çok farklı hedefler koyacak. Bunu da başaracak kalitede bir kulüp olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.
- Korkmaz: "Bireysel hatalardan goller yedik"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bireysel hatalar nedeniyle yedikleri gollerin mağlubiyette önemli rol oynadığını aktardı.
Maça iyi başladıklarını ifade eden Korkmaz, "Bireysel hatalardan goller yedik. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. Daha sonra beraberliği sağladık. Oyun üstünlüğünü de ele geçirdik. Ancak yine bireysel hatadan gol yedik. Bireysel hatalar ve top kayıpları bu kadar çok olursa, mağlubiyet kaçınılmazdır." şeklinde görüş belirtti.
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