Kasımpaşa, 4'te 4 yaptı

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Kasımpaşa, ligde Altay, Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor'un ardından Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürdü ve son 4 müsabakada hanesine 12 puan yazdırmayı başardı. Bu maçlarda fileleri 9 kez havalandıran lacivert-beyazlı takım, kalesinde ise 2 gol gördü.

UMUT BOZOK GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, bu sezon ligde 10. kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de bu sezon 22 maçın tamamında sahaya çıkan Umut, 10 karşılaşmada fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki santrfor, son 5 lig maçında 4. golünü kaydetti.

Kasımpaşa'nın deneyimli futbolcusu Ryan Donk ise bu sezon ligde ikinci kez ağları sarstı. Donk, lacivert-beyazlı takımın 19. haftada Altay'ı 2-0 yendiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de 8. sarı kartını gören Michal Travnik ise ikinci kez cezalı duruma düştü. Çek futbolcu, 23. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

ESKİ TAKIMINA GOL ATAN DONK SEVİNMEDİ

Kasımpaşa'da ilk yarının sonunda fileleri havalandıran eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, gol sevinci yaşamadı.

Mücadelenin 45+3. dakikasında skora 1-1 eşitliği getiren golü kaydeden Donk, golü kutlamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da eski futbolcularını alkışlayarak tebrik etti.