Kaş açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem Kaş'ın 40 km açıklarında ve 25 km derinliğinde meydana gelirken, büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, derinliği 9 km olarak belirtildi.