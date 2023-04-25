Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!

Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!

DHA

Kartal Dragos Sahili'nden dün akşam saatlerinde küçük bir botla denize açılan Metin Arda Tetik (22) ve Muhammet Avşar (23) bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple denize düşmüştü. Botta bulunan Metin Arda Tetik, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan Muhammet Avşar'ı arama çalışmaları gece boyunca sürdü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri arama kurtarma çalışmalarına sabah erken saatlerde devam etti.

Sahilde kayalıklara çarparak durabilen botu, ekipler Kartal'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine götürdü. Suda kaybolan Muhammet Avşar'ı arama çalışmalarının su altı kamera sistemiyle yapıldığı öğrenildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.