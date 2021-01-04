Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz 2020'de Kars'ta göreve başlayan Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

AA'nın haberine göre, Haskırış hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PYD'ye yönelik başlatılan soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.