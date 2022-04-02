Karayolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Doğa Diraz)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç, De Souza, Beliz Baskır (Gizem Örge, Cansu Çetin, İpar Özay Kurt, Buse Ünal, Vargas)

Setler: 18-25, 19-25, 11-25

Süre: 64 dakika (21, 24, 19)

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.