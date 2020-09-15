Antalya'da ev karantinasını delip Konyaltı Sahili'ne gelen kadın, 'hastayım, ölmek istemiyorum' diye bağırınca ortalık karıştı. Eşyalarını etrafa saçan kadın bir de tükürmeye başlayınca çevresine şerit çekilip kimse yaklaştırılmadı. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 10.30 sıralarında meydana geldi. Çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31),yanındaki bavulda bulunan eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada, "hastayım, ölmek istemiyorum' diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı.
ALAN VE EŞYALAR DEZENFEKTE EDİLDİ
Sahilde kısa süreli panik oluşurken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar ise maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı. Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.'nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.
'ÖLMEK İSTEMİYORUM DİYE BAĞIRIYORDU'
Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli "Allah’ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur" diye bağıran Dilek M.'nin sürekli çakıl taşlarını eline alarak avuçladığı gözlendi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek M.'yi sakinleştirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tatilcilerden Volkan Yılmaz, "Çocuğu yüzmek için denize bıraktı. Sonra gülmeye başladı. Eşyalarını açtı. Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu. Sonra bağırarak ağlamaya başladı. Protesto eder gibi alkış tutuyordu" dedi.
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