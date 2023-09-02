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        Haberler Gündem 3. Sayfa MARMARS'TE SON DAKİKA ORMAN YANGINI: Ormanda çıkan yangına havadan müdahale edildi!

        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale edildi! Marmaris'te yangın!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 5 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:44 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:23
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        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale edildi! Marmaris'te yangın!
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        Orman yangınları bitmek bilmiyor. Bu sefer ürküten haber Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi.

        YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre Karaca Mahallesi'ndeki Karacahisar mevkii Tuzla ve Longöz koyu arasında ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

        İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 5 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KARADAN ULAŞIM YOK

        Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, ekipler yol açma çalışması başlattı. Yangını söndürme çalışması sürüyor.

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası yanan sahada soğutma çalışması yapılıyor. Soğutma çalışması için ulaşımın olmaması nedeniyle Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri teknelerde en yakın alanda inerek soğutma çalışmalarına katılıyor.

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