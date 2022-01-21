İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90

İstanbul'a kar yağışı Silivri'de etkisini göstermeye başlarken, İstanbul’da özellikle akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu.

Bir anda etkisi gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına sığındı. Yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Öte yandan şiddetli yağmur beraberinde yoğun trafiği de getirdi. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 90'a ulaştı

YOL DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...