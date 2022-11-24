İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Kasım ayında, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75.9 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak yüzde 75.9'a indi. Son 10 yılın ortalamasının olan yüzde 76.3'ün altına indi.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı Kasım'da yüzde 72.10'a, tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 74.10'a geriledi.

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