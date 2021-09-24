İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 77,8 oldu.

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