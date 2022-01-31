Kanada Başbakanı Trudeau COVID-19'a yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trudeau Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah COVID-19 testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve evden kurallara uygun şekilde çalışacağım. Herkes lütfen aşısını olsun" dedi.