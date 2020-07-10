DHA

İstanbul Küçükçekmece'de çöp konteynerine atılmış 16 kedi ölüsü bulundu. Kedileri bulan bir hayvan severin kaydettiği görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki topladı.

Kan donduran olay, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğlen saatlerinde Karaca Sokak üzerinde bulunan boş bir araziye araç geldi. Araçtan inen kişiler, ellerindeki poşetleri arazideki çöp konteynerine attı. Durumdan şüphelenerek konteyneri kontrol etmeye giden hayvansever Esmanur Şaz, poşetlerin içinde 16 kedi ölüsüyle karşılaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden Şaz, durumu polise bildirdi.

'AĞIZLARI BAĞLANMIŞ VE ZEHİRLENMİŞ'

Hayvan sever Esmanur Şaz, "Köpeklerimin ilacını almaya giderken, oradan geçiyordum. Tam çöp konteynerinin orada bir aracın yaklaştığını gördüm. Tanıdık bir araç olmadığı için dikkatimi çekti. Araç gittikten sonra çöp konteynerine yanaştım ve içine baktım. Tam 16 kedinin poşetlerin içinde ağızları bağlanmış ve zehirlenmiş şekilde atıldığın gördüm. Bir tanesi yaşıyordu fakat o da zehirlendiği için can çekişiyordu" dedi.

'KAMERA KAYITLARINDA BELLİ OLACAK'

Böyle çok vaka ile karşılaştığını anlatan Esmanur Şaz, "Hayvanların o şekilde görüntülerini çektim. Birkaç arkadaşıma attım. Onlarda yetkili kişilere ulaştırdı görüntüleri. Daha sonra zabıta geldi. Kedileri topladı ve Kemerburgaz'a götüreceğini söyledi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kişi aradı beni. Çevredeki bir okulun güvenlik kameraları var. Şu an onay bekleniyor. Kamera kayıtlarında kim olduğu belli olacak. Şu an belli değil. Herkes olabilir" dedi.

Polis, canilerin bulunması için çalışma başlattı.